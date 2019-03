Ancelotti, l'Arsenal? Pensiamo alla Roma

NAPOLI, 30 MAR - ''Sarebbe da folli e superficiali pensare già all'Arsenal. Roma-Napoli è una gara di cartello, contro una squadra ottima''. Carlo Ancelotti respinge la tesi di un Napoli concentrato solo sui quarti di finale di Europa League. ''La gara di domani - dice il tecnico dei partenopei - è importante per consolidare il secondo posto. Sarà una partita di grande intensità''. ''Abbiamo qualche calciatore acciaccato, Zielinski - dice ancora l'allenatore - è squalificato, ma tutti hanno recuperato bene, dalle Nazionali non sono arrivati cosi' male. Fabian Ruiz ha recuperato completamente dopo la febbre di una settimana fa. Non c'e' emergenza''. ''Lavorando ad alta intensita' - conclude Ancelotti - ci sta qualche acciacco''.