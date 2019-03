Inzaghi, Icardi? Io penso alla Lazio

ROMA, 30 MAR - "Non conosco le dinamiche dello spogliatoio dell'Inter, ma Spalletti è un grandissimo allenatore e farà le sue considerazioni. Noi indipendentemente da Icardi o Keita dobbiamo pensare a noi stessi". Così l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta di San Siro contro i nerazzurri, gara che vede i nerazzurri alle prese con il rebus attaccante dopo il forfait di Lautaro Martinez. Tra le possibilità probabile quella di vedere Keita dal primo minuto con il ritorno di Icardi in panchina dopo aver perso la fascia di capitano e aver passato le ultime settimane fuori rosa. "Keita lo conosciamo tutti molto bene - aggiunge Inzaghi -, è un giocatore di grandissima qualità che può giocare da punta centrale o da attaccante esterno. Domani sembra che giochi centravanti, lo rivedrò con piacere come tutti i nostri ex nerazzurri. Noi dovremo guardare al nostro atteggiamento".