Nba: ad Ovest è sprint Warriors-Denver

ROMA, 30 MAR - Lo sprint per il primato nella Wetser Conference della Nba non ha ancora un vincitore. Infatti Golden State e Denver tornano a braccetto al comando, dopo che i campioni in carica sono stati beffati per 131-130, dopo un supplementare, dai Minnesota Timberwolves. Furioso nel dopopartita coach Steve Kerr ("l'arbitraggio è stato a dir poco discutibile"), mentre per Stephen Curry ha parlato di "un arbitro mvp per Minnesota". In casa degli Oklahoma City Thunder, i Denver Nuggets hanno vinto 115-105, con 5 giocatori in doppia cifra, 30 assist in totale e 14 triple a segno: Nikola Jokic, sempre decisivo, è andato in doppia doppia con 23 punti e 16 rimbalzi, molto bene anche Jamal Murray con 27 punti e 9 assist. Quinta vittoria consecutiva, e nona nelle ultime dieci partite, per gli Utah Jazz che superano 128-124 i capitolini Washington Wizards. Sempre ad Ovest, i LA Lakers vincono 129-115 contro i Charlotte Hornets con 3 giocatori in doppia cifra: James 27, Caldwell-Pope 25, Kuzma 20.