Golf: WGC Match Play, Molinari agli 8/i

ROMA, 29 MAR - Nel WGC-Dell Technologies Match Play Francesco Molinari cala il tris. Ad Austin, in Texas, l'azzurro batte anche Webb Simpson (2/1) e stacca il pass per gli ottavi di finale dove affronterà il britannico Paul Casey. En-plein per il campione della Race to Dubai 2018, che chiude la fase a gironi a punteggio pieno dopo aver superato prima Satoshi Kodaira, poi Thorbjorn Olesen e quindi Simpson. Successo show e passaggio del turno (non accadeva dal 2008, quando poi conquistò il titolo) anche per Tiger Woods. Il campione californiano vince 4/2 contro Patrick Cantlay grazie a un finale di gara da incorniciare, caratterizzato da tre birdie e un eagle d'applausi realizzati dalla buca 11 alla 14. E ora "The Big Cat" sfiderà Rory McIlroy in un match che promette spettacolo. Eliminazione a sorpresa per Dustin Johnson. Il leader mondiale cade sotto i colpi del giapponese Hideki Matsuyama (già fuori dai giochi).