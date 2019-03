Gp Argentina: a Dovizioso le libere 2

ROMA, 29 MAR - Gran rimonta per Andrea Dovizioso che domina le seconde libere del Gp d'Argentina, classe MotoGp. Il pilota della Ducati, solo settimo in avvio di giornata, ha chiuso in testa nella sessione pomeridiana con il tempo di 1'39''181, davanti all'australiano Miller (Ducati Pramac) a +0.009 e alla Yamaha di Vinales (+0.164). Risale anche Valentino Rossi, sesto a +0.260. Solo ottavo il campione del mondo della Honda Marc Marquez che, dopo aver messo il sigillo sulle prime libere, ha chiuso con un ritardo di +0.316 da Dovizioso.