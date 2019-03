Napoli: Milik,se Arsenal ko Coppa vicina

(ANSA) NAPOLI, 29 MAR - "E' uscito il sole dopo un momento difficile. Sono molto felice di ciò che stiamo facendo quest'anno e di quello che sto facendo io. Sto giocando con continuità, ho fatto tanti gol, sono molto soddisfatto per tutto quello che abbiamo fatto. Ci sono tante cose che vogliamo raggiungere". Così Arek Milik. "La sfida con l'Arsenal - ha aggiunto - è quasi una finale. Ma per vincere la coppa bisogna affrontare tutte le squadre, anche quelle forti come l'Arsenal. Se riusciamo a superare questo turno saremo più vicini all'obiettivo". L'attaccante polacco ha parlato anche del mercato estivo: "Voglio restare - ha sottolineato - sono felice qui al Napoli. Posso dire che questo è il primo anno vero al Napoli, senza infortuni, con continuità. Sì, voglio restare. Ho altri due anni di contratto e vediamo che succede".