Direttivo Lega Pro, missione sui giovani

ROMA, 29 MAR - La valorizzazione dei giovani come obiettivo da perseguire. E' la missione della Lega Pro ribadita nel consiglio direttivo che si è svolto oggi a cui ha partecipato, in avvio di lavori, il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Il numero uno del calcio italiano ha illustrato le novità in materia di normative, che verranno presentate al prossimo Consiglio federale e lo stato di avanzamento dei lavori in sinergia con il Governo per la defiscalizzazione. "E' stato un confronto positivo e aperto - le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - su punti cardine dell'attività della stessa Lega. Oltre alle tematiche relative ai giovani calciatori, è stato preso in esame anche l'aggiornamento dei club relativo alla tematica dell'impiantistica". "I requisiti infrastrutturali sono una condizione imprescindibile per ottenere la Licenza Nazionale - ricorda Ghirelli - e di conseguenza anche per l'iscrizione al prossimo campionato".