Gp Bahrain:Ferrari domina anche libere 2

ROMA, 29 MAR - Dopo le prime libere, la Ferrari domina anche la seconda sessione delle prove in vista del Gran Premio del Bahrain. A staccare il miglior tempo, questa volta, è Sebastian Vettel in 1'28''846 davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc (+0''035) e alla Mercedes di Lewis Hamilton (+0''603). Quarto tempo per Valtteri Bottas (+0''711), mentre la prima delle Red Bull è quella di Max Verstappen, sesta con un distacco da Vettel di 0''879. Lontana l'Alfa Romeo Racing di Antonio Giovinazzi, solo diciottesimo con un distacco di 2''298 dal miglior tempo. Di nuovo ultima la Williams di Robert Kubica (+4''086).