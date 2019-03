Batistuta, Higuain trattato male in casa

FIRENZE, 29 MAR - "Gonzalo Higuain è stato un grande attaccante, rispettato in tutto il mondo. In Argentina è stato trattato male". Lo ha detto l'ex centravanti della Fiorentina Gabriel Batistuta alla presentazione della festa per i suoi 50 anni in programma domenica prossima in piazza della Signoria, a Firenze. "Higuain - ha continuato - ha fatto 200 gol e ne ha sbagliati 3", ma in Argentina "viene ricordato" solo per le reti che non ha realizzato "quando invece è un grande attaccante, uno dei migliori che si è visto negli ultimi anni a livello mondiale". Il 'Re Leone' ha parlato anche di altri due attaccanti argentini, Icardi e Lautaro Martinez, entrambi dell'Inter: "Icardi - ha detto - ha un potenziale ancora maggiore" rispetto a ciò che ha mostrato fino a questo momento. Martinenz "sta venendo fuori. E' un grande giocatore e se si mantiene serio e responsabile può fare una grande carriera".