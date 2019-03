Ferrari, Lai lascia dir.ne comunicazione

ROMA, 29 MAR - Dopo 11 anni Stefano Lai lascia la direzione della comunicazione Ferrari. ''Sono stati 11 anni intensi - ricorda Lai in una nota - e per me di grande interesse avendo avuto l'opportunità di lavorare sotto la guida di personaggi straordinari e collaborare con tante persone speciali. Anni in cui ho avuto anche il privilegio di instaurare un ottimo rapporto con tutti voi, ognuno nel proprio ruolo, con un forte spirito di collaborazione e, anche quando abbiamo avuto opinioni diverse, di grande rispetto''. ''Adesso - aggiunge Lai - mi prenderò qualche mese di pausa. A tutti voi un ringraziamento di cuore e buona fortuna per tutto''.