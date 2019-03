Gattuso, San Siro storia ma capisco club

MILANO, 29 MAR - "San Siro è il cuore, quando ci passi senti l'odore della storia. Per me è stato un sogno. Però per essere al top nel calcio moderno serve qualcosa in più per le società, lo dimostra la Juventus". Così Rino Gattuso prende posizione nel dibattito sul nuovo stadio, a cui stanno lavorando Milan e Inter. "A San Siro si sono giocate grandissime partita ma bisogna capire le esigenze di un club che vuole tornare a competere con club che hanno stadi, denaro, merchandising superiori: è giusto che la società stia pensando a fare qualcosa di diverso", è il pensiero dell'allenatore rossonero.