Hero Indian Open, Suri allunga in vetta

ROMA, 29 MAR - La leadership solitaria di Julian Suri, la rimonta di Lorenzo Gagli e il crollo di Edoardo Molinari. E' successo questo e molto altro nel secondo round dell'Hero Indian Open, torneo dell'European Tour. A New Delhi l'americano Suri con 134 (-10) ha preso il largo e a metà gara vanta due colpi di vantaggio sul sudcoreano Coetzee e sullo svedese Karlsson, entrambi secondi con 136 (-8). Buon recupero di Gagli che rimonta 83 posizioni e passa alla 12ma piazza (141, -3), grazie a un parziale super di 65 (-7) colpi. Il 33enne fiorentino, che aggancia in classifica lo scozzese Stephen Gallacher (leader dopo la prima manche con Suri). In India sorride pure Andrea Pavan. Il capitolino è 32mo (143, -1) davanti a Nino Bertasio (53mo con 145, +1). Crollo improvviso per Dodo Molinari, che dopo un ottimo avvio (7mo al termine del primo giro) non riesce a superare neanche il taglio. Il torinese chiude 90mo (150, +6) e paga un brutto parziale (81, +9). Fuori dai giochi pure Matteo Manassero, 115mo (154, +10).