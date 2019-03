Nuovo stop Insigne, niente Napoli-Roma

NAPOLI, 29 MAR - Nuovo stop per Lorenzo Insigne, che dovrà saltare il match di domenica contro la Roma. L'attaccante azzurro ha interrotto l'allenamento di oggi per una contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra. Insigne era tornato ad allenarsi con i compagni dopo la sosta, recuperando in fretta un precedente problema muscolare subito nel riscaldamento del match di Europa League contro il Salisburgo. L'attaccante torna quindi a riposo nella speranza di poter recuperare per il match europeo contro l'Arsenal.