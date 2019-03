'S.Siro nel cuore, aspetto stadio nuovo'

MILANO, 29 MAR - Al ministro dell'Interno Matteo Salvini "interessa avere uno stadio bello, sicuro, nuovo, in una zona che viva sette giorni su sette". Lo ha detto a Milano dopo l'incontro con il prefetto Renato Saccone. "Poi - ha aggiunto - da milanese e da milanista San Siro ce l'ho nel cuore, però sono molto oggettivo, razionale e concreto, mi interessa che le famiglie possano andare allo stadio in totale sicurezza, quindi conto che le società facciano bene e facciano in fretta". Non esclude uno stadio nuovo? "No, aspetto uno stadio nuovo", ha risposto.