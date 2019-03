Fiorentina, Pioli 'Chiesa sta meglio'

FIRENZE, 29 MAR - "Chiesa sta meglio rispetto a quando ha lasciato il ritiro della Nazionale, sta continuando il suo lavoro personalizzato, ma ora, in vista di domenica, vedo difficile il suo impiego". Lo ha detto Stefano Pioli parlando del suo giocatore migliore, alle prese con un sovraccarico muscolare nella zona retto-addominale. "Fare previsioni adesso è difficile - ha proseguito Pioli - E' ovvio che vogliamo tutti recuperare un giocatore che è fondamentale per noi, ma lui anche per il tipo di gioco che fa deve stare al 100% e non al 70. Quindi ora l'obiettivo è metterlo nelle condizioni migliori". Sotto esame anche Edimilson, per il resto Pioli appare fiducioso e carico. "Il Toro è un avversario tosto e noi siamo in ritardo in classifica - ha detto il tecnico viola - ma vogliamo affrontare questo rush finale decisi a vincere il più possibile perchè non è ancora finita".