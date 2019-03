Genoa, Prandelli "a Udine grande gara"

GENOVA, 29 MAR -"Sono convinto che faremo una grande partita". Cesare Prandelli alla vigilia della trasferta di Udine non ha dubbi e non teme un possibile rilassamento dei suoi giocatori dopo il successo sulla Juventus. "Dovremo ripetere la prestazione vista con i bianconeri e mettere anche qualcosa in più perché è uno scontro diretto. Sarà una partita impegnativa e insidiosa anche perché affronteremo una squadra che è cambiata e che probabilmente cambierà anche il sistema di gioco. Per questo ci vorrà molta attenzione - ha spiegato Prandelli -. Ce la dobbiamo giocare senza paura, senza timore e senza speculare su nulla ma scendendo in campo per vincere la partita". Di fronte una squadra che ha appena cambiato allenatore. "Penso che Tudor come allenatore rispecchi il suo modo di interpretare il calcio da giocatore: molto forte fisicamente ma sapeva giocare al calcio e quando diventi allenatore porti le tue conoscenze. Troveremo sicuramente una squadra aggressiva e un ambiente impegnativo".