'Superlega? Campionati non trascurati'

MILANO, 29 MAR - ''La Superlega? I prossimi sei mesi cambieranno il calcio futuro, noi come Lega stiamo osservando e abbiamo fiducia nelle istituzioni del calcio''. Ne è convinto Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A. ''Andrea Agnelli - aggiunge De Siervo, durante l'evento 'Il Foglio a San Siro' - è un presidente visionario, esistono progetti alternativi ma sono sicuro preverrà il buon senso e che non verranno trascurati i campionati nazionali''. De Siervo ha anche applaudito alla firma del memorandum tra Figc e Governo cinese: ''Lo ritengo positivo, avremo una esposizione importante in Cina. E' un percorso che sicuramente porterà dei risultati, la prossima settimana ci saranno già una serie di incontri operativi e prima dell'estate la Lega Serie A presenterà il suo piano industriale, con anche l'apertura di una sede all'estero''. De Siervo, durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', ricorda che ''il calcio non è più solo sport ma un'industria''