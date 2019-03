Scaroni, Biglia-Kessie? Tutto risolto

MILANO, 29 MAR - ''L'episodio tra Biglia e Kessie? La società ha preso in mano il tema, ho l'impressione che sia tutto risolto. Non ho seguito direttamente l'episodio, ma la società ha avuto occhio attento su tutta la vicenda''. Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha commentato così gli sviluppi dopo la lite tra Biglia e Kessie nel derby. ''Vincere lo scudetto mi piacerebbe ma il calcio è diventato commerciale e la Champions League garantisce ricavi - ha proseguito il numero uno rossonero durante l'evento ''Il Foglio a San Siro'' . Il Milan è ancora la squadra italiana più tifata al mondo e i nostri tifosi stanno invecchiando, abbiamo bisogno di partecipare alla Champions per nutrire questa passione'', ha concuso Scaroni.