Golf, Molinari verso gli ottavi del WGC

ROMA, 29 MAR - La vittoria bis di Francesco Molinari, le sconfitte di Dustin Johnson, Tiger Woods e Bubba Watson. E, ancora, il pareggio in extremis di Justin Rose. Conferme e sorprese nel WGC-Match Play. A Austin, in Texas, il golfista piemontese dopo aver travolto Satoshi Kodaira supera pure Thorbjorn Olesen per 4/3, ipotecando gli ottavi di finale. "Sono dove avrei voluto essere -ha detto il campione- dopo due giorni di gare. Ho in mano il mio destino e spero di riuscire a raggiungere la qualificazione". Primo nel girone a punteggio pieno, l'azzurro oggi incontrerà l'americano Webb Simpson, già eliminato come il giapponese Kodaira. Per guadagnare il pass per gli ottavi all'azzurro basterà anche un pareggio. In caso di sconfitta e conseguente vittoria di Olesen contro Kodaira, l'azzurro sfiderà ai play-off il danese. E' durato quindici buche il match tra il piemontese e Olesen, entrambi tra i protagonisti dell'euro-trionfo in Ryder Cup a Parigi. Tre birdie, un eagle (alla 5) e un bogey per il torinese, devastante.