60 anni LND: festa e video celebrativo

ROMA, 28 MAR - La Lega Nazionale Dilettanti ha celebrato i 60 anni dalla sua istituzione con una serata che si è svolta nel Teatro Posillipo, a Napoli. La circostanza ha coinciso con la prima nazionale di 'Primi su ogni pallone', il cortometraggio pensato per celebrare proprio il 60/o anniversario della LND. Presenti alla serata, fra gli altri, il presidente della LND, Cosimo Sibilia; del Settore giovanile e scolastico, Vito Tisci. In rappresentanza del Comune di Napoli, l'assessore allo sport Ciro Borriello. Partecipazioni speciali dell'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, e di Annalisa Moccia, l'assistente arbitrale della sezione di Nola, insultata da un telecronista. La LND ha voluto dimostrare solidarietà, tributandole un omaggio. "Quando ho visto per la prima volta il video finito mi sono commosso, anche stasera fatico a trattenere le emozioni - ha detto Sibilia -. Bravi tutti quelli che hanno contribuito alla sua realizzazione: dal regista Onofrio Brancaccio agli attori".