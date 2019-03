Barcellona: di Messi il gol più bello

ROMA, 28 MAR - Il più bel gol nella storia del Barcellona è stato messo a segno da Leo Messi 11 anni fa. Oltre mezzo milione di sportivi hanno votato per diversi mesi fino a scegliere il gol rifilato al Getafe nella Coppa del Re al Camp Nou, all'epoca della gestione Rijkaard: la prodezza della 'Pulce', che ha ricevuto il 45% dei voti, ricorda moltissimo quella di Diego Maradona ai Mondiali in Messico nell'86 nei qauarti contro l'Inghilterra. Messi aveva fortissime probabilità di vittoria, perché tre delle quattro reti finaliste erano sue. Solo Sergi Roberto è stato in grado di trovare un posto nella quaterna con il gol al PSG nello storico 6-1 in Champions di due stagioni fa. Gli altri due gol di Messi erano stati firmati contro l'Athletic Bilbao, nella finale della Coppa del Re (secondo posto con il 28% dei voti), e uno contro il Real Madrid in Champions League al Santiago Bernabeu (terzo con il 16%). Sergi Roberto si è piazzato al quarto posto con l'11% delle preferenze.