WGC Match Play: Molinari è ancora super

ROMA, 28 MAR - Ancora una vittoria per Francesco Molinari che, nel secondo round del WGC-Dell Technologies Match Play, supera 4-3 Thorbjorn Olesen e ipoteca così l'accesso agli ottavi. L'azzurro in Texas cala il bis e, con quattro punti conquistati, vola al primo posto solitario del Gruppo 7. Dopo il giapponese Satoshi Kodaira anche il danese Olesen (protagonista con Molinari del successo europeo nella Ryder Cup 2018) è costretto ad arrendersi al campione piemontese, che chiude la contesa dopo 15 buche, caratterizzate da tre birdie, un eagle show alla 5 e un bogey. Ad Austin nuova prestazione super per il torinese, che domani affronterà lo statunitense Webb Simpson (che ha pareggiato l'incontro con Kodaira) nell'ultima partita del girone. L'azzurro guida la classifica con 4 punti contro i 2 di Olesen. Con un punto a testa sono fuori dai giochi Simpson e Kodaira. Negli altri match pari tra Paul Casey e Charles Howell. Il messicano Abraham Ancer ha battuto l'australiano Cameron Smith e Jordan Spieth ha prevalso su Kevin Na.