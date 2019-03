Ciclismo:Catalogna,Lopez vince 4/a tappa

ROMA, 28 MAR - Miguel Angel Lopez, con il tempo di 4h02'07", ha vinto la 4/a tappa del Giro di Catalogna di ciclismo, disputata fra Llanars (Vall de Camprodon) e La Molina, su un tracciato lungo 150,3 chilometri. Il colombiano ha sorpreso tutti i rivali, scattando in salita, riprendendo i fuggitivi - lo spagnolo Marc Soler e l'austriaco Gregor Muehlberger - quindi presentandosi da solo sul traguardo. Lopez, con il successo odierno, ha conquistato anche il primato nella classifica generale. Nell'ordine d'arrivo Muehlberger si è piazzato al secondo posto, con un ritardo di 16", stesso tempo per Soler. Quarto l'altro colombiano Egan Bernal, davanti al britannico Adam Yates e a un altro colombiano, Nairo Quintana. Primo degli italiani Damiano Caruso, 18/o, a 1'51". Nella generale Lopez guida con il tempo di 17h31'05", davanti ad Adam Yates, a 14", e a Bernal, che accusa un ritardo di 17". Quintana è quarto a 25", Caruso è 21/o a 4'22". Domani è in programma la 5/a tappa, Puigcerdà-Sant Cugat del Vallès, di 188,1 km.