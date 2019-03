Vettel,speriamo di aver trovato risposte

ROMA, 28 MAR - "La Mercedes si è mostrata più competitiva di quanto previsto, ma qui la pista è diversa e quindi vedremo. Comunque la lotta per il titolo è lunga, speriamo di avvicinarci". Così il pilota della Ferrari Sebastian Vettel in vista del Gp del Bahrain, seconda gara del Mondiale di Formula 1 di domenica prossima. "Abbiamo capito alcune cose dopo la gara in Australia e abbiamo trovato alcune risposte", ha detto ancora il tedesco, confermando quanto detto in conferenza stampa dal suo compagno di squadra, Charles Leclerc, su tutto il lavoro fatto dal team per portare a Shakir una vettura più prestazionale di quella vista in Australia. Il quattro volte campione del mondo, che ha vinto le ultime due edizioni della corsa, ha scelto di non fare proclami di riscossa né promesse, "dobbiamo aspettare e vedere la risposta della pista", ma è apparso fiducioso sulla capacità di reazione, che lo accomuna a Leclerc.