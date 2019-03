Moto: Argentina,Marquez,ho team migliore

ROMA, 28 MAR - "In Qatar di solito ho problemi, invece ho chiuso al secondo posto: è stato un buon risultato. Il passo della Honda qui è buono, anche l'anno scorso sono riuscito a essere veloce, cercheremo di dare il 100% in gara domenica, quando invece non riesco sempre a fare bene. L'adattamento ai cambi meteo? Cercherà di essere pronto per qualsiasi condizione". Così Marc Marquez, nella conferenza stampa che precede il Gp di Argentina. "Se avremo uno spoiler evoluto, traendo spunto sulla novità della Ducati? Sono sicuro che tutti i team ci penseranno - aggiunge il campione del mondo della MotoGp - ma per ora noi come Honda non stiamo prestando troppa attenzione a questo aspetto". "La spalla in Qatar non ha influito sulla mia performance, fortunatamente - sottolinea lo spagnolo -. Negli allenamenti in motocross, invece, ho sentito qualche dolore in più, idem in aereo. Ma per la MotoGp non ho alcun problema"."Non lo so, so che ho il miglior team - conclude -. Il risultato del Qatar è stato molto importante".