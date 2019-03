Atletica:Vivicittà ha 36 anni,è coesione

ROMA, 28 MAR - 'L'uguaglianza è in gioco'. È questo lo slogan scelto per celebrare la 36/a edizione di Vivicittà, la corsa podistica con classifica unica compensata organizzata dall'Uisp in collaborazione con la Fidal e presentata stamane a Roma. L'obiettivo è quello di "sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica - dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp - sul valore della coesione sociale: Vivicittà, oggi più che mai, è la corsa che unisce". Appuntamento a domenica 31 marzo quando verrà dato il "via" simultaneo in 34 città italiane e 11 all'estero, oltre a gare che si terranno anche in 26 Istituti penitenziari italiani. Le novità di quest'anno sono due: i percorsi sono di 10 km e sono stati ricalcolati i coefficienti di compensazione in base ai diversi profili altimetrici dei percorsi delle città, il tutto a cura dell'Istituto di Scienza dello sport del Coni.