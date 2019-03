Mondiale Chiesa, al via la Clericus Cup

ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un messaggio che è quello dello sport fatto come strumento per educare. Il torneo nelle precedenti edizioni ha vissuto grandi emozioni, la cosa importante è fare comunità". Con queste parole il presidente del Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha presentato oggi la XIII edizione della Clericus Cup, il mondiale di calcio a 11 della Chiesa che quest'anno vedrà una novità significativa: nella fase iniziale seminaristi e sacerdoti giocheranno in gironi diversi. La manifestazione prenderà il via il 30 marzo e si concluderà il primo giugno con sedici squadre partecipanti e una formula composta da quattro gironi di quattro squadre, 403 i tesserati iscritti per ben 67 diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto gioco ma è anche uno strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela prezioso - ha osservato in una nota il cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in questa dimensione che si deve impegnare la Chiesa e la società contemporanea".