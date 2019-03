Gp Bahrain: Bottas, devo ripetermi

ROMA, 28 MAR - "E' una bella sensazione essere leader della classifica. Di certo mi sento diverso rispetto ai due anni precedenti, ma bisognerà provare a ripetersi qui. In Bahrain per la verità sono andato sempre piuttosto forte. E' tra i miei circuiti preferiti, ma sarà importante l'approccio, come in ogni gara". Così il pilota della Mercedes Valtteri Bottas in vista del Gp del Bahrain di domenica prossima. "La partenza a Melbourne è stata decisiva, poi non ho sbagliato nulla. Ho dato il meglio - ha proseguito il finlandese - e penso di aver fatto la miglior gara della mia vita. Il passo che abbiamo avuto è ottimo, così come il feeling in gara. Questa macchina dà sensazioni diverse rispetto alle altre, ma poi tocca al pilota adattarsi, anche se fin dai test è andato tutto per il verso giusto. A dire la verità, in Australia siamo andati anche meglio del previsto".