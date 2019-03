Inter: Politano, con Icardi tutto ok

MILANO, 28 MAR - ''Icardi per noi è un giocatore importante, lo ha dimostrato spesso. Scenderà in campo come ha fatto sempre, è tutto tranquillo''. L'attaccante dell'Inter Matteo Politano commenta così il rientro in gruppo dell'ex capitano Mauro Icardi. ''Lo vedrò per la prima volta oggi, dopo la nazionale - prosegue Politano -. La partita con la Lazio? Sarà una gara difficile, loro si difendono bene. Ho scherzato con Immobile, proverà sicuramente a fare gol, mentre in ritiro milanisti e romanisti ci hanno messo pressione. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo un buon vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo'', conclude l'attaccante nerazzurro.