Giochi 2026, Federsci fiduciosa

MILANO, 28 MAR - "Stoccolma è più brava a raccogliere voti perché sono un pò più scaltri, noi siamo più genuini. Loro più aggressivi, noi rispondiamo con i fatti". Così il presidente della Federsci Flavio Roda sulla candidatura italiana per ospitare i Giochi invernale del 2026. "Proponiamo siti che danno una garanzia assoluta e penso che aver diviso maschi e femmine sullo sci alpino sia una grande opportunità: non comprime il programma e dà possibilità per i recuperi" dice Roda, convinto che "31 le medaglie vinte" in questa stagione dall'Italia "possano aiutare" la Milano-Cortina: "Abbiamo le caratteristiche giuste. Avere tanti atleti che possono fare risultato è un grande aiuto". La visita in Italia della Commissione Cio di settimana prossima sarà fondamentale, dice Roda: "Bisogna dare il segnale forte. Questa commissione verifica che i siti abbiano le caratteristiche adatte. La commissione non vota, ma è quella che porta i documenti a chi poi lo fa, quindi se sono negativi non ci voterebbero mai".