Sala, Inter e Milan chiarezza su stadio

MILANO, 28 MAR - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto un appello alle due squadre di calcio della città, Inter e Milan, perché spieghino cosa intendono fare sul progetto dello stadio. "E' il momento che le squadre facciano chiarezza - ha detto -, per lo meno a livello comunicativo, altrimenti in questo momento sembra che sia il sindaco a voler abbattere San Siro. Ma non è così anzi: io vorrei che fosse ristrutturato. Se però le squadre hanno un'idea diversa vengano da me a portare una progetto. Il mio non è un ultimatum perché capisco che non è un'operazione semplice, i due vincoli sono che si rimanga sulla funzione d'uso attuale, anzi che la si allarghi, e poi c'è quello della proprietà".