Tennis: Federer nei quarti a Miami

MIAMI GARDENS (FLORIDA), 27 MAR - Roger Federer ha completato il quadro degli otto giocatori nei quarti del "Miami Opens", secondo Atp Masters 1000 stagionale. Allo svizzero sono bastati 61 minuti per battere Daniil Medvedev in due set (6-4, 6-2). A carico del vincitore solo otto errori non forzati. Prossimo avversario il sudafricano Kevin Anderson, numero 7 del ranking e sesto favorito del tabellone. Nelle sfide tra i due Federer è in vantaggio 5-1. L'unica vittoria di Anderson risale allo scorso anno, nei quarti di Wimbledon: 13-11 al quinto set.