WGC Match Play, avvio show per Molinari

ROMA, 27 MAR - Grande inizio per Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play. Ad Austin, in Texas, l'azzurro nel round d'apertura del secondo dei quattro eventi del mini circuito mondiale, ha superato nettamente Satoshi Kodaira con il punteggio di 5&4. Già testa di serie del "Gruppo 7", "Chicco" Molinari ha messo fin da subito le cose chiaro, dominando l'avversario giapponese dalle prime battute di gioco. In un incontro durato appena quattordici buche. Molinari tornerà subito in campo domani per affrontare il danese Thorbjorn Olesen prima dell'ultima sfida del girone con l'americano Webb Simpson. La rassegna vede in gara tutti i migliori player al mondo con i 64 concorrenti divisi in sedici gruppi da quattro che si affrontano in un girone all'italiana. Soltanto i vincitori dei singoli raggruppamenti approderanno agli ottavi di finale (in programma sabato 30 marzo insieme ai quarti). Con semifinali e finali (anche per il terzo posto) previste per domenica.