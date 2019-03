Moro: Dovizioso, sperimenteremo novità

ROMA, 27 MAR - "La gara argentina rappresenta un bel banco di prova che ci consentirà anche di sperimentare alcune nuove soluzioni. Il nostro obiettivo è di salire sul podio anche sui tracciati teoricamente meno favorevoli per giocarci il titolo fino alla fine". Messi definitivamente nel sacco i 25 punti conquistati in Qatar, Andrea Dovizioso può guardare con fiducia alla gara di Termas, ben sapendo che "la stagione è lunga e l'esperienza insegna che non possiamo abbassare la guardia. La nostra base è ottima, stiamo lavorando bene e a Losail siamo riusciti a sfruttare al meglio i nostri punti di forza - aggiunge il pilota Ducati - soprattutto in termini di accelerazione e velocità di punta. Ma dobbiamo ancora migliorare il nostro rendimento a centro curva". "La pista di Termas de Río Hondo non è facile da interpretare - è il parere di Danilo Petrucci, sesto in Qatar -. Sono fiducioso: lo scorso anno avevamo trovato buon setting per la gara e proveremo a ripartire da lì, il nostro obiettivo resta la top five".