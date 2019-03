Van Gaal, spero Champions al City

ROMA, 27 MAR - Louis van Gaal si augura che la Champions la vinca il City "perchè è la squadra che gioca il miglior calcio". Intervistato dalla BBC dopo il suo addio alla panchina, il tecnico olandese ha detto che nonostante "la gente pensa che il Barcellona sia la squadra migliore, Liverpool e City sono più squadra del Barcellona e il Liverpool lo è più del City".Dopo aver chiuso la sua carriera allo United, van Gaal parla dei suoi successori, Mourinho e Solskjaer: "Il tecnico arrivato dopo di me (Mourinho, ndr) ha cambiato modo di giocare mettendo l'autobus davanti alla porta e poi puntando sulle ripartenze. Adesso c'è un altro allenatore che fa la stessa cosa: ma la principale differenza tra i due è che Solskjaer sta vincendo, ma non mi pare che sia cambiato molto, nè che l'atmosfera sia migliore. Il modo in cui lo United gioca ora non è quello in cui giocava con Ferguson, è un calcio difensivo e di contropiede".