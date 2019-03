Miccichè, spero presto nuovo stadio Roma

ROMA, 27 MAR - Nell'ottica di rinnovamento degli stadi italiani "è importante che le autorità locali supportino i club in questo percorso, soprattutto quando si dimostrano disponibili ad investire somme ingenti come quelle ipotizzate dalla Roma per il suo nuovo stadio". Così Gaetano Miccichè, presidente di Lega Serie A, a margine del Congresso nazionale della Federazione medico sportiva italiana. "A tal proposito - ha chiarito Miccichè - anche le autorità giudiziarie hanno ribadito che la procedura amministrativa non è viziata da episodi di reato e quindi è auspicabile nell'interesse generale che l'iter di realizzazione sia completato nel minor tempo possibile". Miccichè ha quindi rimarcato che "la situazione degli stadi in Italia è estremamente deficitaria. La nascita di nuove infrastrutture - ha concluso - è fondamentale e urgente per lo sviluppo dell'industria calcio e per il recupero di competitività internazionale".