F1:Montezemolo lo critica, Alonso sbotta

ROMA, 27 MAR - Polemica a distanza tra Luca Cordero di Montezemolo e Fernando Alonso con lo spagnolo che non ha gradito alcune affermazioni dell'ex presidente della Ferrari che in un podcast sul sito ufficiale della Formula 1 ha indicato nei liti caratteriali dell'asturiano i motivi per i quali non è riuscito a vincere il mondiale con la Ferrari. "Quando vince è felice, quando non vince è colpa del team, è infelice" la sintesi delle parole di Montezemolo riferite all'esperienza di Alonso con la Rossa. "Doveva esserci una buona ragione per non seguire più questo account fino ad ora. Oggi me l'avete ricordata! - il testo della replica di Alonso sul suo account twitter - Il presidente non l'ha mai detto, specialmente dopo aver segnato l'80% dei punti della nostra squadra. Abbiamo corso duramente, insieme, con tutto il cuore, lottando fino all'ultima gara per i campionati".