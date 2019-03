Giro: Maglia Bianca in ricordo Cannavò

MILANO, 27 MAR - La Maglia Bianca per il leader della classifica dei giovani del prossimo Giro d'Italia ricorderà la figura di Candido Cannavò, grazie all'incisione sul colletto di una frase storica (''Il Giro è il filo rosa che unisce tutta l'Italia'') dell'ex direttore della Gazzetta dello Sport, scomparso 10 anni fa. Per la 102esima edizione del Giro d'Italia, in programma dall'11 maggio al 2 giugno con partenza da Bologna e arrivo a Verona, Rcs Sport ha annunciato una nuova partnership con Intimissimi con la novità assoluta di uno sponsor stampato all'interno: il logo del brand italiano sarà celato all'interno della Maglia Rosa e sarà quindi direttamente a contatto con la pelle dei ciclisti.