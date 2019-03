Malagò, Giorgetti in Giunta il 16 aprile

ROMA, 27 MAR - Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, sarà presente alla prossima Giunta nazionale del Coni prevista per il 16 aprile. Ad annunciarlo è stato il presidente del Comitato olimpico italiano Giovanni Malagò, intervenendo al Consiglio nazionale: "Ieri su indicazione di alcuni membri di Giunta, mi sono permesso di dire a Giorgetti che era importante che venisse alla Giunta del 16 aprile e quindi il sottosegretario sarà con noi per fare il punto della situazione", ha spiegato Malagò. Il capo dello sport italiano ha specificato di essere "in attesa di conoscere i vertici del cda di 'Sport e Salute', nome che faccio fatica a pronunciare ma non ci si può esimere dal farlo. Un secondo dopo, conto di incontrarmi con loro assieme al segretario generale Carlo Mornati per capire bene e impostare le competenze e il raggio di attività delle rispettive istituzioni".