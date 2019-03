Miami, a sorpresa eliminato Djokovic

ROMA, 27 MAR - Dopo l'uscita di scena prematura al torneo di Indian Wells, il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic saluta agli ottavi di finale pure il "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, che si disputa all'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL) in Florida. Il campione serbo è stato infatti battuto ed eliminato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut (numero 25 del ranking) con il punteggio di 1-6 7-5 6-3. Un ko inatteso per il numero uno del ranking che al torneo di Miami ha colto ben sei successi in carriera. Un'altra sorpresa al torneo di Miami viene dal next gen canadese Felix Auger-Aliassime, numero 57 Atp, che ha guadagnato un posto nei quarti (primo giocatore del 2000 a riuscire in questa impresa a un '1000') grazie al successo ottenuto sul georgiano Nikoloz Basilashvili (19) con il punteggio di 7-6 (4) 6-4. Quanto alle altre sfide, il croato Borna Coric numero 13 del mondo ha avuto la meglio sull'australiano Nick Kyrgios (33) per 4-6 6-3 6-2. (ANSA).