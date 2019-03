Nba, i Clippers di Gallinari ai playoff

ROMA, 27 MAR - Dieci partite nella notte Nba e nuovi verdetti in chiave playoff. I Clippers di Danilo Gallinari hanno battuto 122-111 i Timberwolves (25 punti e 10 rimbalzi per l'azzurro) e hanno staccato matematicamente il pass per le Finals. C'è ancora da soffrire invece per gli Spurs di Marco Belinelli, sconfitti 125-116 dagli Hornets. Buona la prestazione di Belinelli che ha messo a segno 13 punti. I texani mantengono l'ottava posizione a ovest, insidiati dai Kings che sono andati a vincere a sorpresa contro i Mavericks per 125-121 al termine di una partita incredibile, con la formazione di Dallas irriconoscibile rispetto a quella che appena pochi giorni fa ha travolto nientemeno che i Warriors a casa loro. E dire che i Mavericks hanno avuto in Luka Doncic il solito mattatore, ancora in tripla doppia. Vittoria decisiva per Orlando che ha battuto 104-94 e scavalcato Miami prendendosi l'ottavo posto a est, alla pari con Detroit battuta da Denver 95-92.