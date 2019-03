Italia,standing ovation per Quagliarella

ROMA, 26 MAR - Standing ovation di tutto il pubblico del 'Tardini' di Parma al 27' st di Italia-Liectenstein, per tributare il meritato omaggio a Fabio Quagliarella, sostituito dal ct Mancini con Pavoletti. In precedenza il bomber azzurro era diventato il più anziano marcatore nella storia della Nazionale, con i suoi 36 anni e 54 giorni e segnando un rigore al 35' pt della sfida di oggi delle qualificazioni europee. Successivamente il n.21 ha fatto doppietta trasformando un altro penalty nei minuti di recupero. A completare una serata trionfale Quagliarella ha poi fornito, di testa, l'assist decisivo a Kean per la rete azzurra del 5-0. Prima di Quagliarella il marcatore azzurro più anziano era stato Christian Panucci con 35 anni e 62 giorni quando era andato a segno, il 13 giugno del 2008, contro la Romania.