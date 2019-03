Rugby: Ghiraldini operato a Villa Stuart

ROMA, 26 MAR - Il tallonatore dell'Italia e dello Stade Toulousain Leonardo Ghiraldini è stato sottoposto a Roma, presso la clinica Villa Stuart, ad intervento chirurgico al ginocchio destro, infortunato sabato 16 marzo allo stadio Olimpico contro la Francia nel turno conclusivo del Sei Nazioni 2019. L'intervento, eseguito dal professor Mariani e dalla sua equipe, ha comportato la ricostruzione tramite tendine rotuleo del legamento crociato anteriore lesionato contro la Francia e la sutura del collaterale mediale e del menisco esterno. Ghiraldini oggi ha già cominciato il percorso di riabilitazione, cominciando ad effettuare movimenti passivi, e rientrerà nei prossimi giorni al club di appartenenza per proseguire nell'applicazione del protocollo di rientro in campo. L'obiettivo dell'azzurro, condiviso con lo staff del ct Conor O'Shea, è di recuperare in tempo per i Mondiali in Giappone, a settembre.