Boxe:Blandamura al premio 'Anna Magnani'

ROMA, 26 MAR - Non poteva mancare il mondo del pugilato in occasione della consegna del Premio Anna Magnani svoltasi nella 'Sala Fellini' degli studi di Cinecittà. L'evento è stato organizzato da Francesca Piggianelli con la collaborazione di Luce Cinecittà, il riconoscimento della Direzione Generale Cinema del Ministero dei beni culturali, e il patrocinio di Regione Lazio e Centro Sperimentale di Cinematografia. Numerosi i premi assegnati ad artisti e personaggi vari. Tra i premiati Ilenia Pastorelli, 'Migliore Attrice Romanità', alla quale è stato consegnato anche il Premio Giuliano Gemma, dall'ex sfidante al titolo mondiale dei pesi medi Emanuele 'Sioux' Blandamura e dal segretario della federboxe Alberto Tappa. Vincitori di questa edizione del Premio Anna Magnani sono stati anche Alessio Boni come Miglior Attore, Carolina Crescentini come Miglior Attrice, Enrico Brignano come Artista dell'Anno, Giorgio Colangeli Premio Speciale Cinema, Teatro e Tv, Simone Cristicchi per la musica.