Griezmann: Stanco dalle voci di mercato

ROMA, 26 MAR - "Sono ormai abituato a queste voci e sono anche abbastanza stanco, a dire il vero: ogni anno è la stessa cosa. Amo l'Atletico Madrid, ho ricevuto continuamente dimostrazioni di stima e affetto da parte dei miei compagni, dal mio allenatore e dal 'mio' club". Così Antoine Griezmann, al termine della parentesi con la Nazionale francese allenata da Didier Deschamps, sulle continue voci di mercato che lo coinvolgono. L'attaccante dell'Atletico Madrid viene spesso e volentieri accostato al Barcellona che, secondo i media spagnoli, sarebbe disposto a versare la clausola rescissoria di 200 milioni. Lo stesso compagno di Nazionale, Samuel Umtiti, difensore centrale del Barcellona, ha manifestato grande apprezzamento per l'eventuale arrivo de 'Le petit diable' in Catalogna come alternativa a Luis Suarez.