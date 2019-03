Mancini: "Gol arriveranno, creato tanto"

ROMA, 26 MAR - "I gol arriveranno, adesso è importante cercare di far bene". Lo dice il ct degli azzurri Roberto Mancini, a poche ore dalla seconda sfida di qualificazione per Euro 2020 contro il Liechtenstein. "Abbiano sempre creato tanto, prima o poi le situazioni cambiano e i goi arriveranno - confida Mancini, in un'intervista incrociata, realizzata da Enrico Varriale e Aurelio Capaldi, sulla Rai -. I giocatori che abbiamo i gol li hanno sempre fatti, insomma non sarei così preoccupato. Bisogna semmai essere un po' più precisi per alzare la media gol". Stasera in avanti toccherà ancora all'enfant prodige, Moise Kean, compagno d'attacco di Fabio Quagliarella, che potrebbe diventare il goleador azzurro più anziano: "E' una bella sfida, speriamo lo facciano in fretta, così da avere meno problemi durante la partita". La nazionale, ripete ancora il ct, "aveva bisogno di cambiare, di mettere dentro ragazzi giovani e quando hai ragazzi giovani devi anche avere un po' di pazienza".