Moto: Marquez lancia sfida a Dovizioso

ROMA, 26 MAR - "Abbiamo cominciato bene la stagione in Qatar lottando per la vittoria fino alla fine. Abbiamo lo stesso obiettivo in Argentina": così Marc Marquez in una dichiarazione riportata sul sito della Honda in vista del Gp di Argentina, seconda prova del motomondiale in programma domenica sul circuito di Rio Hondo. "L'obiettivo - sottolinea lo spagnolo campione del mondo in carica - è portare a casa più punti possibili. Mi sono allenato in motocross e ho grande fiducia per questo gran premia". Vuole far bene anche Jorge Lorenzo che a Losail non ha brillato anche per i postumi di un infortunio. "Non è stato il debutto che volevo ma ho visto che la Honda ha un bel potenziale - dice - In Argentina potremo migliorare ulteriormente il prototipo. Il polso sta migliorando e anche il dolore alle costole è diminuito".