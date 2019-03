Golf, al via WGC Match Play

ROMA, 26 MAR - Col WGC Dell Technologies Match Play (da domani a domenica 31 marzo) va in scena una nuova super sfida tra i big mondiali del golf. Da Francesco Molinari a Tiger Woods passando per Dustin Johnson. Ad Austin, in Texas, show assicurato con in campo i migliori del mondo. Dopo il turno di riposo nel Valspar Championship tornano sul percorso dell'Austin CC Chicco Molinari e Tiger Woods (assente dal 2013 ma già vincitore del WGC Dell per tre volte in carriera), tra i protagonisti annunciati della rassegna. Tra i favoriti al titolo, neanche a dirlo, Johnson. Il leader mondiale, già vincitore nel 2017, dovrà guardarsi le spalle dal britannico Justin Rose, che tenterà un nuovo sorpasso in vetta. In Texas difende il titolo Bubba Watson. "Ripetermi - le dichiarazioni alla vigilia del quarantenne di Bagdad (Florida) - sarebbe davvero un miracolo". Chance di successo pure per Koepka, McIlroy (a segno nel 2015), Thomas, DeChambeau, Rahm, Casey, Fleetwood e Reed.