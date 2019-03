Biathlon, Anterselva festeggia Wierer

BOLZANO, 26 MAR - Anterselva, la valle "d'oro" del biathlon, ha festeggiato i suoi campioni Dorothea Wierer e Dominik Windisch. Doro è tornata a casa con un oro, un argento e un bronzo ai Mondiali di Östersund, la Coppa del mondo generale e la piccola di inseguimento, mentre Dominik ha conquistato ai Mondiali un oro e un bronzo. "Non ci rendiamo ancora conto di quello che abbiamo raggiunto quest'anno, probabilmente dobbiamo staccare un attimo la spina", ha commentato una radiosa Wierer che ha auspicato che Anterselva, dopo i Mondiali del 2020, possa anche ospitare le gare Biathlon delle Olimpiadi 2026. "Per tutta la squadra azzurra è stata un'ottima stagione", le ha fatto eco Windisch che, dopo una breve pausa, nei primi giorni di maggio comincerà la preparazione per la nuova stagione. Per il governatore Arno Kompatscher Anterselva "può essere l'asso nella manica per la candidatura alle Olimpiadi". "Auspico che la tv italiana in futuro possa dare più spazio a questo bellissimo sport", ha concluso.