Zidane vuole Mané per il Real Madrid

ROMA, 25 MAR - Sadio Mané è uno dei giocatori preferiti da Zinedine Zidane. L'attaccante senegalese del Liverpool, classe 1992, in Inghilterra da tre anni (venne prelevato per 11,8 milioni dal Southampton e poi finì ai 'Reds' in cambio di 41,2 milioni), può diventare uno degli obiettivi del Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Zidane avrebbe già chiesto agli emissari della 'Casa blanca' di provare a prenderlo. Mané, attualmente il secondo miglior bomber della Premier con 17 gol - uno in meno del 'Kun' Aguero - è stato protagonista della qualificazione ai quarti di Champions da parte del Liverpool, segnando due gol in trasferta al Bayern Monaco. Il Liverpool prelevò Mané per sostenere Salah ma, di fronte a una grande offerta, potrebbe rinunciarvi, come fece con il brasiliano Coutinho, passato al Barcellona per 160 milioni, bonus compresi.